«Фонбет»: запустим акцию, клиенты смогут посоревноваться в прогнозах с Карякиным

Александр Парамонов, генеральный директор «Фонбет», рассказал, что в рамках договора с шахматистом Сергеем Карякиным компания запустит специальную акцию. Ранее Карякин стал послом БК «Фонбет».

«Мы очень рады, что заключили договор с Сергеем Карякиным. Это наши инвестиции в будущее. Впереди у нас много планов, сейчас мы находимся в самом начале нашего пути. Первоочерёдное — это написание шахматного робота для лайва. Также выпустим ограниченный дизайн шахматных досок.

Но мы не будем останавливаться только на шахматной сфере. Все мы знаем, что Сергей ещё до начала чемпионата России по футболу предсказал чемпионство «Спартака». Мы запустим акцию, в рамках которой клиенты нашей букмекерской конторы смогут посоревноваться в прогнозах с Сергеем", — передаёт слова Парамонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Очень благодарен за веру в меня. Буду всячески помогать. Хоть я и предсказал чемпионство Спартака, такую ставку я не сделал. В следующий раз, возможно, с вашей помощью я обязательно это сделаю», — сказал Карякин.