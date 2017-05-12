«Анахайм» начнёт полуфинальную серию с «Нэшвиллом» с победы, убеждены букмекеры

13 мая состоится 1-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 4:00.

Букмекеры считают фаворитом «Анахайм» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.40. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.82, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.88 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Дакс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.83, а на победу «Предаторз» — за 2.09.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.40, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.65.