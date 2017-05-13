«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на исход серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход полуфинальной серии Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз».

Ставки: проход «Нэшвилл Предаторз» с коэффициентом 1.9, победа «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2 с коэффициентом 5.5 (см. все коэффициенты на матч).

«Нэшвилл» многих поразил своей игрой в этом плей-офф. Они вышли и катком прошлись по лучшей команде Запада «Чикаго» — 4:0, а следом прошли «Сент-Луис» — 4:2. «Анахайм» всухую обыграл «Калгари», но следом был проверен на все сто процентов «Эдмонтоном». Понадобились все семь матчей. Эта серия была настоящим пиршеством.

«Предаторз» обыграли реально сильные команды. Ринне играет превосходно. У «Анахайма» больше опыта, но сейчас «Нэшвилл» просто лучше играет. «Чикаго» и «Сент-Луис» сильнее «Анахайма». И если «хищники» прошли их, то и здесь справятся, предположительно в шести матчах».

Старт первого матча — 13 мая в 04:00 по московскому времени.