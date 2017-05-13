Букмекеры назвали главных фаворитов Евровидения-2017

Букмекерские компании обновили линию на победителя Евровидения — международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (EBU). Финал состоится сегодня, 13 мая.

Аналитики считают явным фаворитом участника из Италии и предлагают поставить на Франческо Габбани. Также в число основных претендентов входят португалец Салвадор Собрал (3.10) и Кристиан Костов из Болгарии (4.50).

Ниже оцениваются шансы Робина Бенгтссона из Швеции, а также бельгийки Бланш: поставить на победу одного из этих участников можно за 20.0.