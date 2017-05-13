ISoftBet подписал соглашение с Unigames для укрепления позиций в Литве

Разработчик iGaming решений ISoftBet подписал соглашение с литовским онлайн-казино Unigames. По условиям сделки, ISoftBet предоставит Unigames портфолио игровых автоматов и интегрирует в платформу казино свою разработку Game Aggregation Platform (GAP), информирует Gamingintelligence. Продолжительность соглашения не уточняется.

ISoftBet насчитывает более 1 000 видеослотов, скретч-карт и настольных игр от более 30 производителей. Весь контент от поставщика будет доступен на ПК и на мобильных устройствах.