«Питтсбург» Малкина не оставит шансов «Оттаве» в 1-м матче, уверены букмекеры

14 мая состоится 1-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Оттава Сенаторз». Начало — в 2:00 мск.

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.78. Шансы «Оттавы» оценены в 4.24. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.32.

Ставку на победу «Сенаторз» с учётом ОТ можно сделать за 3.05, а на победу «Пингвинз» — за 1.43 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.11, на ТМ 5,5 шайбы — 1.81.