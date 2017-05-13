Канада — Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2017 от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Швейцария.

Ставка: победа Канады и тотал больше 5,5 шайбы с коэффициентом 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

«У сборной Канады был своеобразный пит-стоп в матче с французами. Не стали они утруждать себя и позволили немного покуражиться хозяевам, даже выпустили их вперёд на некоторое время. Но очками даже с хозяевами канадцы делиться не стали.

Теперь на повестке дня матч со Швейцарией, которая конечно же рассчитывает на выход в четвертьфинал. Вот только, судя по всему, главный матч для неё завтра с Финляндией. На мой взгляд, Патрик Фишер правильно расставит акценты и не заставит своих парней умирать сегодня. Шансов остановить Канаду очень мало, а можно ведь устать так, что завтра с Финляндией нечем будет биться. Думаю, после относительной засухи куражный матч проведут «кленовые листья» и победят в «верховой» игре, то есть минимум шесть шайб в матче будет".

Старт матча — 13 мая в 21:15 по московскому времени.