«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз на исход серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход полуфинальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз».

Ставки: победа «Питтсбург Пингвинз» в серии с форой (-1,5) игры с коэффициентом 1.75, победа «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1 с коэффициентом 4.0 (см. все коэффициенты на матч).

«Сенаторы» преподнесли огромный сюрприз, дойдя до финала конференции. Они обыграли две очень сильные команды — «Бостон» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Честно говоря, мы вообще не видели «Оттаву» в плей-офф.

Ну а «пингвины» есть «пингвины». Они превзошли блестящих соперников — «Коламбус» и «Вашингтон», которые весь сезон провели на вершине Восточной конференции. Нужно сказать, что «Питтсбург» проходит дальше, несмотря на травмы. А это говорит о глубине состава «Пингвинз».

Вроде бы и хочется поверить в сенсацию, но, скорее всего, «Питтсбург» легко пройдёт в финал. Флери показывает свой истинный уровень. Ну и глубина состава должна сказаться и принести «пингвинам» победу в серии. Максимум «Оттава» возьмёт 1 матч".