Карпин: «Севилья» забьёт «Реалу», но всё равно проиграет

Бывший главный тренер московского «Спартака» и экс-игрок «Сельты» Валерий Карпин дал прогноз на матч 37-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья»

Ставка: победа «Реала» и обе команды забьют за 1.89 (см. все коэффициенты на матч).

"«Реал Мадрид» хоть и проиграл в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2), всё равно по сумме двух встреч вышел в финал самого престижного европейского турнира. Но и в чемпионате «Мадриду» расслабляться никак нельзя, потому как идёт ожесточённая борьба за золото с «Барселоной». На данный момент каталонцы при равном количестве очков находятся на первом месте, но у «Реала» одна игра в запасе. Поэтому терять очки на финише чемпионата «Королевский клуб», тем более на своём поле, просто не имеет права. «Севилья», конечно, забьёт, но «Мадрид» одержит победу", — сказал Карпин.