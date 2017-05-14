Согласно котировкам, «Ювентус» — аутсайдер в матче чемпионата Италии с «Ромой»

Сегодня, 14 мая, в матче 36-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Ювентус». Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Рому» и предлагают поставить на победу хозяев за 2.59. Шансы «Ювентуса» на победу оценены коэффициентом 2.84. Поставить на ничью можно за 3.46.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Самые вероятные авторы голов — Эдин Джеко (1.90) и Гонсало Игуаин (1.95).