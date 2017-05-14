Общий доход от азартных онлайн-игр в Испании в 1-м квартале увеличился на 20%

Доходы рынка азартных онлайн-игр в Испании показывают позитивный рост в первом квартале 2017 года. Согласно данным испанских властей, общий доход составил € 22,7 млн, что на 20% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Доход от ставок на спортивные события вырос на 2,6% и составил € 71,6 млн. Оборот ставок увеличился на 4% и приближается к отметке в € 1,5 млрд. Доходы онлайн-казино выросли на 30%, показатели онлайн-покера выросли на 2,4%.

На этой неделе игорная компания William Hill представила финансовый отчёт за первые 17 недель 2017 года.