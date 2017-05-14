«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз».

Ставки: победа «Анахайм Дакс» с учётом ОТ с коэффициентом 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

«Отличная первая игра получилась. „Анахайм“ забил, „Нэшвилл“ ответил, затем команды обменялись положениями. В итоге дело дошло до овертайма, где „хищники“ забросили победную шайбу. И теперь их результаты в нынешнем плей-офф — 9:2. Просто фантастика, учитывая, что это команда, прошедшая в плей-офф по „уайлд-кард“.

«Анахайм» провёл неплохой матч. Но теперь «утки» лучше понимают, кто им противостоит. Ставка на то, что «Предаторз» выиграют серию, по-прежнему выглядит прекрасно. Но сегодня стоит ставить на «Анахайм». Калифорнийцы понимают, что в случае поражения ставят крест на своих шансах в борьбе за кубок Стэнли. «Нэшвилл» выиграл все матчи дома в этом плей-офф".

Начало матча — 15 мая в 02:30 по московскому времени.