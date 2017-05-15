«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на перенесённый матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Уотфорд». Встреча состоится 15 мая, начало — в 22:00 мск.

Ставка: в каждом тайме «Челси» забьёт и подаст больше двух угловых за 5.00. (см. все коэффициенты).

«Вроде бы «Челси» уже чемпион и синим можно расслабиться, но проигрывать на своём поле в первой же игре в новом ранге скромному «Уотфорду»… Конте этого не позволит. Думаю, «Челси» победит, причём достаточно уверенно», — сказал Сэвидж.