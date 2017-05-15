Американский магнат хочет построить в Рио-де-Жанейро казино за $ 8 млрд

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла и американский магнат Шелдон Адельсон провели встречу, в ходе которой обсудили заинтересованность крупной игорной компании Las Vegas Sands в строительстве интегрированного курорта стоимостью $ 8 млрд, сообщает Focusgn.

Палач американского онлайн-гемблинга родом из Российской империи Пройдя путь от продавца газет до самого богатого еврея в мире, Шелдон Адельсон в 83 года вершит судьбы игорного бизнеса в США.

Интерес Адельсона вызван возможной легализацией азартных игр на территории Бразилии. Эксперты отмечают, что гемблинг в стране могут легализовать уже в этом году.

Помимо Las Vegas Sands в выходе на бразильский рынок заинтересованы ещё несколько крупных операторов.