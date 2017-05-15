Sports.ru оштрафован на 300 тыс. рублей за повторную рекламу букмекерских контор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ООО «Sports.ru» на 300 тыс. рублей за размещение рекламы букмекерских контор. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«300 тысяч рублей штрафа ООО «Sports.ru» — за повторное нарушение запрета на распространение рекламы основанных на риске игр, пари. Как предупреждал при вынесении решения по делу начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов, при определении суммы штрафа обществу служба приняла во внимание повторный факт нарушения прямого законодательного запрета на рекламу азартных игр в сети Интернет», — говорится в заявлении.