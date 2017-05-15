Шансы «Реала» стать чемпионом Испании — 85%, считают букмекеры

Букмекерские компании обновили линию на победителя чемпионата Испании по окончании 37-го тура, в котором «Реал» и «Барселона» одержали разгромные победы.

Каталонский клуб выиграл у «Лас-Пальмаса» со счетом 4:1, а мадридцы с тем же счётом победили «Севилью».

Букмекеры уверены в чемпионстве «Реала» и предлагают поставить на команду Зинедина Зидана с коэффициентом 1.18 (84,7%). Шансы «Барселоны» оценены в 4.50. (см. все коэффициенты)

«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.