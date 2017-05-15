Согласно котировкам, «Питтсбург» Малкина сравняет счёт в серии с «Оттавой»

16 мая состоится 2-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Оттавой Сенаторз». Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Оттавы».

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.80. Шансы «Оттавы» оценены в 4.08. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.40.

Ставку на победу «Сенаторз» с учётом ОТ можно сделать за 2.85, а на победу «Пингвинз» — за 1.49 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.23, на ТМ 5,5 шайбы — 1.74.