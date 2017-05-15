«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз 2-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз».

Ставка: победа «Питтсбург Пингвинз» в основное время с коэффициентом 1.76 (см. все коэффициенты на матч).

«Первый матч получился прекрасным. „Оттава“ повела 1:0 в первом периоде и сохраняла лидерство вплоть до последних 5 минут третьей двадцатиминутки. Только тогда Евгений Малкин сравнял счёт. Но в овертайме довольно быстро Бобби Райан принёс победу гостям.

Однозначно, «Питтсбург» сделает выводы и будет лучше готов ко второму матчу. «Пингвинз» — фавориты в борьбе за Кубок Стэнли, они не могут себе позволить начать уступать 0:2 в серии. Впервые в этом сезоне они проигрывают в серии. Им нужно показать свой опыт, свою мощь. Сегодня «Питтсбург» победит, причём без овертайма".

Начало матча — 16 мая в 02:30 по московскому времени.