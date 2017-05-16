Японского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Компания Tennis Integrity Unit, занимающаяся расследованиями коррупции в теннисе, сообщила о пожизненной дисквалификации японского теннисиста Юнна Митсухаси.

Запрет на продолжение спортивной карьеры для японца вызван организацией им договорных матчей и нарушением запрета на ставки. В ноябре 2015 года Митсухаси пытался организовать два договорных матча: он предложил своему бывшему подопечному Джошуа Четти проиграть матч на турнире в Южной Африке за $2 тыс., ещё $600 японец был готов заплатить за сдачу игры в парном разряде.

Помимо дисквалификации для 27-летнего спортсмена, не поднимавшегося выше 295-й строчки в мировом рейтинге, был назначен штраф в размере $ 50 тыс.