Согласно котировкам, «Нэшвилл» победит «Анахайм» и захватит лидерство в серии

17 мая состоится 3-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Начало — в 3:00. Счёт в серии — 1-1.

Букмекеры считают «Анахайм» аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.90. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.42, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.70 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Дакс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.01, а на победу «Предаторз» — за 1.80.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.34, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.67.