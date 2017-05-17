«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 3-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс».

Ставка: победа «Нэшвилл Предаторз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.68 (см. все коэффициенты на матч).

«Интереснейшая встреча. „Анахайм“ в этом плей-офф пять раз играл на выезде и четырежды победил. Но сейчас „уткам“ играть с „Нэшвиллом“, который дома выиграл все пять матчей. Нравится то, как „хищники“ играют на своём льду. До сих пор впечатляет, как они остановили в третьей игре серии настроенный „Чикаго“. Домашняя форма „Предаторз“ позволяет снова на них поставить».

Начало матча — 17 мая в 03:00 по московскому времени.