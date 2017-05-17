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Карпин: «Рубин» откровенно доигрывает сезон, ЦСКА победит в Казани

17 мая 2017, среда. 13:46. Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» и экс-игрок «Сельты» Валерий Карпин дал прогноз на матч 29-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.50 (см. все коэффициенты на матч).

«Здесь предельно ясная ситуация: ЦСКА очевидный фаворит матча. «Армейцы» ведут борьбу за Лигу чемпионов, и терять очки им просто нельзя. «Рубин» в последнем матче с «Ростовом» выглядел очень плохо. У казанцев уже нет мотивации, они просто откровенно доигрывают сезон, не выкладываясь на поле. Здесь у меня нет сомнений в победе ЦСКА», — сказал Карпин.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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