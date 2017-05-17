«Урал» — «Локомотив»: прогноз на матч РФПЛ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч 29-го тура РФПЛ «Урал» — «Локомотив».

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 3,5 с коэффициентом 1.77 (см. все коэффициенты на матч).

«Всем памятен недавний финал Кубка России, в котором играли „Урал“ и „Локомотив“. Закончился он массовой дракой. Несмотря на то что сейчас обе стороны говорят об успокоении, предположу, что матч в Екатеринбурге получится максимально горячим. „Урал“ ещё не решил все свои вопросы, теоретически он может опуститься в зону переходных матчей. Он будет играть на победу, да и реванш хочется взять у „железнодорожников“. Москвичи в хорошей форме, сдаваться просто так не будут. Коса найдёт на камень. Матч же судит Владислав Безбородов, который порой начинает применять жёсткие санкции даже без очевидного повода.

Предположу, что минимум 4 предупреждения в предстоящей встрече мы увидим".

Старт матча — 17 мая в 17:30 по московскому времени.