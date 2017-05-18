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Betradar начал сотрудничать с Digital Sports Tech

18 мая 2017, четверг. 11:30. Ставки

Провайдер спортивных данных Betradar объявил о начале сотрудничества с поставщиком продуктов Digital Sports Tech.

В рамках сотрудничества Betradar добавит к своим данным программу Player Props, которая позволит клиентам создавать и персонализировать свои ставки на индивидуальную статистику игроков согласно коэффициентам в реальном времени.

Первоначально Betradar предложит программу Player Props для четырех европейских футбольных турниров и трёх спортивных лиг Северной Америки — НФЛ, НБА, МЛБ, а также Австралийской футбольной лиги.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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