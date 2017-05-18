Betradar начал сотрудничать с Digital Sports Tech

Провайдер спортивных данных Betradar объявил о начале сотрудничества с поставщиком продуктов Digital Sports Tech.

В рамках сотрудничества Betradar добавит к своим данным программу Player Props, которая позволит клиентам создавать и персонализировать свои ставки на индивидуальную статистику игроков согласно коэффициентам в реальном времени.

Первоначально Betradar предложит программу Player Props для четырех европейских футбольных турниров и трёх спортивных лиг Северной Америки — НФЛ, НБА, МЛБ, а также Австралийской футбольной лиги.