Дортмундская «Боруссия» и bwin стали партнёрами на четыре года

Букмекерская компания bwin и дортмундская «Боруссия» заключили спонсорское соглашение, сообщается на сайте немецкого клуба.

По условиям контракта до конца сезона-2020/2021 «Боруссия» будет получать € 3 млн ежегодно. Логотип bwin будет размещён на «Сигнал Идуна Парк» во время всех 17 домашних матчей команды в чемпионате Германии, на фоновых стендах спонсоров, использующихся во время флэш-интервью, а также в онлайн-ресурсах «Боруссии».

Фото: bvb.de

«Дортмундская «Боруссия» является узнаваемым во всём мире брендом. Мы рады, что возвращаемся в Бундеслигу путём заключения контракта с таким партнёром. У нас есть ряд интересных идей, которые будут реализованы в ближайшее время на стадионе команды и за его пределами», — сообщил Штефан Хайльман, который отвечает за деятельность bwin в немецком регионе.