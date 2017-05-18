Прогноз Юрия Розанова на матч Россия — Чехия в 1/4 финала ЧМ-2017

Спортивный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия.

Ставка: тотал второго периода больше 1,5 гола (см. все коэффициенты на матч)

«Самый трудный для прогноза матч в четвертьфинале. Давайте проверим. Давайте попробуем для начала остальные три: Канада с форой (-2,5), Швеция с форой (-1,5) и США — Финляндия тотал меньше пяти шайб. Минимум два из трёх дойдут, уверен.

А теперь попробуем подойти к нашему матчу. Верх? Ну, вроде, смотрится. Но кто даст гарантию, что, проиграв в скоростной игре американцам, Знарок не решит играть построже? Чехи закроются или наоборот? Они и на Канаду в первом туре полезли. И, хоть и проиграли, но моментов имели больше. Пускай все об этом и забыли. Насколько даст себя знать незнакомый пока нам парижский лёд? Да и сам дворец? Холодный он? Тёплый? Лёд быстрей или медленней, чем в Кельне? На всё про всё — полторы раскатки. Скажут: «Они профи, они должны, им должно быть без разницы». Что «профи», и «должны» — согласен. Что «без разницы» — нет. Тут нюансов полно. А они и решат. Мы малость мастеровитее. Но не на 2,5 — 3 шайбы. И вылет для наших будет громче и больнее, чем для чехов. «Атмосферный столб давит сильнее, чем на других граждан», — как говаривал великий комбинатор.

Потому предположим, что осторожно начнут. Забьют при этом или нет — вопрос не ставочный, а болельщицкий. Для чехов — ровно такая же история. А вот во втором — уже проснутся. И пойдёт игра другая. Как с американцами, к примеру. Или в то же самое время у чехов со швейцарцами», — приводит слова Розанова сайт БК «Винлайн».

Матч Россия — Чехия состоится 18 мая в Париже. Начало — в 17:15 мск.