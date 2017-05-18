«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: гол Гарри Кейна с коэффициентом 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

«Лестер» и «Тоттенхэм» в четверг проведут пропущенный матч в английской Премьер-лиге. Все задачи уже выполнены. «Лисы», естественно, никуда не вылетают, ну а «шпоры» со своего второго места никуда не денутся. Единственный момент — Гарри Кейн снова мечтает о звании лучшего бомбардира сезона. Пока он на два мяча отстаёт от Ромелу Лукаку, но за две встречи этот гандикап можно отыграть, тем более что англичанин в ураганной форме.

Предположу, что вся команда сегодня постарается сыграть на своего лидера, чтобы он приблизился либо вовсе догнал бельгийца из «Эвертона». Ставка на гол Кейна за 2.0 — неплохой вариант".

Старт матча — 18 мая в 21:45 по московскому времени.