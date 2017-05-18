«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 4-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс».

Ставка: тотал больше 5 шайб с коэффициентом 2.03 (см. все коэффициенты на матч).

«Анахайму» нужно играть гораздо лучше, чтобы победить в Нэшвилле. И он может, но это будет сложно, учитывая то, как диктовали «Предаторз» игру в предыдущей встрече. Но в прошлых сериях «Дакс» обязательно побеждали в четвёртых матчах на выезде.

Если «Анахайм» намеревается побеждать, то ему надо раскрывать игру, как это было во второй игре. «Уткам» нужно идти вперёд и наносить максимально возможное количество бросков. Нужно рисковать, чтобы не получить 1:3 в серии. И это должно привести к результативной игре: стоит ожидать в четвёртом матче более 5 шайб".

Начало матча — 19 мая в 03:00 по московскому времени.