Букмекеры: шансы Шараповой выиграть «Уимблдон» в 2017 году — 13%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы теннисисток выиграть «Уимблдон 2017».

Главным претендентом на титул, согласно котировкам, является Анжелика Кербер из Германии. На её победу предлагается поставить за 5.10 (см. все коэффициенты).

Гарбинье Мугуруса идёт второй, шансы испанки на трофей оцениваются коэффициентом 5.90. Третье-четвёртое место в списке потенциальных победительниц делят Каролина Плишкова из Чехии и россиянка Мария Шарапова (по 7.00 на каждую).

Шансы других представительниц женского тенниса России букмекеры оценивают скептически. Победа Светланы Кузнецовой котируется за 34.00, Дарьи Касаткиной и Екатерины Макаровой за 51.00, Анастасии Павлюченковой и Елены Весниной — за 67.00.

18 мая появилась информация, что организаторы «Уимблдона» не намерены предоставлять Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку. Однако ранее россиянка обеспечила себе участие в квалификации турнира по рейтингу.