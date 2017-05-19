РФС заключил соглашения с восемью членами Ассоциации букмекерских контор

Российский футбольный союз проинформировал о том, что на основании требований Федерального закона от 28.03.2017 N 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» заключил соглашения со следующими организаторами азартных игр в букмекерских конторах, являющимися членами Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»: ООО «БК «Олимп», ООО «Леон», ООО «Инвест Гарант», ООО «Стар Бет», ООО «Ф.О.Н.», ООО «William Hill», ООО «МатчБет», ООО «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ». Указанные соглашения предусматривают регулярные целевые отчисления на развитие детско-юношеского и профессионального футбола.

«РФС выражает признательность новым партнёрам РФС за финансовую поддержку российского футбола и конструктивное сотрудничество», — говорится в пресс-релизе.