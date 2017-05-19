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РФС заключил соглашения с восемью членами Ассоциации букмекерских контор

19 мая 2017, пятница. 06:36. Ставки

Российский футбольный союз проинформировал о том, что на основании требований Федерального закона от 28.03.2017 N 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» заключил соглашения со следующими организаторами азартных игр в букмекерских конторах, являющимися членами Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»: ООО «БК «Олимп», ООО «Леон», ООО «Инвест Гарант», ООО «Стар Бет», ООО «Ф.О.Н.», ООО «William Hill», ООО «МатчБет», ООО «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ». Указанные соглашения предусматривают регулярные целевые отчисления на развитие детско-юношеского и профессионального футбола.

«РФС выражает признательность новым партнёрам РФС за финансовую поддержку российского футбола и конструктивное сотрудничество», — говорится в пресс-релизе.

Кто не успел, тот опоздал. Как клубы РФПЛ лишились контрактов с букмекерами
Наиболее интересные и значимые события букмекерского бизнеса — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (10-16 апреля).
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
William Hill БК Леон БК Олимп РФС Спонсорские контракты с букмекерами Фонбет
Новости. Ставки
19 мая 2017, пятница
06:36 РФС заключил соглашения с восемью членами Ассоциации букмекерских контор
01:11 Букмекеры: шансы Шараповой выиграть «Уимблдон» в 2017 году — 13%
18 мая 2017, четверг
21:30 «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 4-й матч серии
20:29 «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ от «Чемпионата»
14:42 Прогноз Юрия Розанова на матч Россия — Чехия в 1/4 финала ЧМ-2017
14:14 Организаторы договорных матчей пытались подкупить игрока шведского АИК
14:10 Amaya объявила имя нового финансового директора
13:48 Дортмундская «Боруссия» и bwin стали партнёрами на четыре года
13:46 БК «Олимп» подписала соглашение с Российской федерацией баскетбола
13:00 «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.00
12:53 Количество обращений в Роскомнадзор по линии азартных игр выросло на 196%
11:30 Betradar начал сотрудничать с Digital Sports Tech
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию и выйти в полуфинал ЧМ
17 мая 2017, среда
21:30 «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 3-й матч серии
20:00 Эксперты: «Питтсбург» Малкина выйдет вперёд в полуфинальной серии с «Оттавой»
18:45 Согласно котировкам, «Кливленд» Джеймса начнёт полуфинал с «Бостоном» с победы
17:15 Фанаты «Ротора-Волгоград» пообещали «отбить башку» игрокам за договорные матчи
16:15 Шансы «Лацио» победить «Ювентус» в финале Кубка Италии — 35%, считают эксперты
15:15 «Урал» — «Локомотив»: прогноз на матч РФПЛ от «Чемпионата»
14:30 «Шахтёр» — «Динамо» (Киев): букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины
13:46 Карпин: «Рубин» откровенно доигрывает сезон, ЦСКА победит в Казани
12:30 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.00
11:30 ЦСКА победит «Рубин» и сохранит второе место в РФПЛ, уверены букмекеры
10:45 Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Терек»: команда Карреры победит
10:00 Согласно котировкам, «Зенит» не оставит шансов «Краснодару» на «Петровском»
00:36 «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 3-й матч серии
16 мая 2017, вторник
19:15 Аналитики: «Сан-Антонио» без Кавая проиграет «Голден Стэйт» и во 2-й игре серии
18:00 Согласно котировкам, «Нэшвилл» победит «Анахайм» и захватит лидерство в серии
16:28 Японского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
16:00 Тульский «Арсенал» вылетит из РФПЛ напрямую вместе с «Томью», уверены эксперты
14:15 Игрок угадал исходы всех восьми матчей 28-го тура РФПЛ и выиграл 172 880 рублей
13:00 Букмекеры убеждены, что Россия примет участие в Евровидении-2018
12:15 Букмекер SportPesа стал новым титульным спонсором «Эвертона»
11:30 «Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить США на ЧМ по хоккею
15 мая 2017, понедельник
21:30 «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз 2-й матч серии
20:00 «Бостон» — «Вашингтон»: букмекеры назвали фаворита решающего матча серии
18:27 Роскомнадзор с 7 по 14 мая заблокировал более 1700 сайтов с азартными играми
17:45 Согласно котировкам, «Питтсбург» Малкина сравняет счёт в серии с «Оттавой»
16:00 Шансы «Реала» стать чемпионом Испании — 85%, считают букмекеры
14:29 Sports.ru оштрафован на 300 тыс. рублей за повторную рекламу букмекерских контор
14:15 Американский магнат хочет построить в Рио-де-Жанейро казино за $ 8 млрд
13:15 Хайке Майер стала новым председателем ESSA
11:45 «Челси» — «Уотфорд»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.00
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Латвию на ЧМ по хоккею
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