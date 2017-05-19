Букмекеры оценили шансы Слуцкого возглавить «Челси», «Зенит» и «Ротор»

Аналитики букмекерских контор оценили шансы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого возглавить один из клубов в течение лета 2017 года.

Лучшие шансы заполучить Слуцкого, по мнению экспертов, имеет английский «Уотфорд». Коэффициент на это событие составляет 9.00 (см. все коэффициенты).

На втором-третьем местах в списке претендентов на Слуцкого идут санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» (10.00).

Если Слуцкий летом 2017-го станет главным тренером лондонского «Челси», сыграет ставка с коэффициентом 50.00. На то, что специалист возглавит волгоградский «Ротор», предлагается ставить за 100.00.