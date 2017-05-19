Официальный представитель William Hill уволен после 45 лет работы

Официальный представитель британской букмекерской компании William Hill Грэм Шарп был уволен после 45 лет работы. 66-летний Шарп подтвердил, что покинул занимаемую должность в начале этого месяца.

«Все произошло довольно быстро. 1 мая моя карьера в William Hill закончилась на отметке в 45 лет, один месяц и три дня. Мне сказали, что хотят сократить штат и я попадаю под это сокращение.

Мы с компанией договорились о выплатах выходного пособия. Я буду помогать William Hill в случае необходимости на внештатной основе и сосредоточусь на писательской карьере, ведь я написал уже около 30 книг", — цитирует Шарпа Gambling911.