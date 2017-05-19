Малков (БК «Фонбет»): не ожидали такого отклика от Мутко и федераций

Руководитель управления стратегического развития и маркетинга БК «Фонбет» Дмитрий Малков рассказал «Чемпионату», как прошла встреча букмекеров с вице-президентом РФ Виталием Мутко и главами спортивных федераций.

«Очень позитивная встреча. Честно говоря, даже не ожидали такого отклика и от вице-премьера, и от федераций. Люди действительно заинтересованы в скорейшей реализации законопроекта, заключении соглашений.

Можно отметить два важных момента в ходе встречи. Оба СРО высказались о том, что не все федерации сейчас готовы по требованию законодательства в трёхдневный срок заключить соглашения. Многие федерации просто не понимают некоторых нюансов закона, которые не были изначально прописаны либо правильно разъяснены.

В частности, вызывало вопросы налогообложение букмекерских отчислений. Оно может быть двояко рассмотрено: либо это коммерческая передача прав на использование символики, облагаемая налогом, либо всё-таки целевые отчисления, которые не облагаются налогом. На что ответ и Министерства финансов, и Виталия Мутко был однозначным — вопрос решён, и целевые отчисления налогом не облагаются. Это действительно был важный вопрос, из-за которого федерации боялись заключать с букмекерами соглашения, хотя и были обязаны это сделать.

Второй важный момент, который раньше поднимался, в том числе нашей компанией. Существует много преград, которые не позволяют полноценно развиваться российским букмекерам, чтобы совершать эти самые целевые отчисления.

Это и двойная идентификация, когда каждый клиент должен идти в клуб, чтобы при личном присутствии пройти идентификацию. А если он захочет играть в другой команде, процедуру нужно проходить заново. В результате мы находимся в крайне невыгодном положении относительно нелегальных офшорных букмекеров. На встрече было решено собрать рабочую группу с представителями комитета по финмониторингу, Министерства финансов, Министерства спорта и букмекеров, которая выработает план действий, как упростить легальным букмекерам работу на российском рынке.

Также преградой для развития российского легального рынка являются ограничения в размещении ППС. Открытие пункта приёма ставок требует больших инвестиций. Однако, согласно действующему законодательству, если в здании с букмекерской конторой через некоторое время откроется, допустим, любое образовательное заведение, то букмекер автоматически лишается права находиться в этом помещении. Решено было усилиями рабочей группы урегулировать и данный вопрос.

Уверен, результатом встречи станет более слаженная и оперативная работа букмекеров и российского спорта, которая выгодна обеим сторонам», — сказал Малков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Агеевым.

Напомним, 18 мая Виталий Мутко провёл совещание, в ходе которого настоятельно рекомендовал федерациям к 20 июня 2017 года подписать максимально возможное количество спонсорских соглашений с букмекерскими компаниями.