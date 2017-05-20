Суд Италии сократил игроку «Дженоа» дисквалификацию за договорные матчи

Федеральный апелляционный суд Италии сократил защитнику «Дженоа» Армандо Иццо дисквалификацию и сумму штрафа за участие в договорных матчах.

25-летний футболист был обвинён в участии в двух договорных матчах в сезоне-2013/14, когда он выступал за «Авеллино» в Серии Б: «Модена» – «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» – «Реджина» (3:0). Изначально Иццо был дисквалифицирован на 18 месяцев и оштрафован на 50 000 евро.

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Однако суд рассмотрелл и частично удовлетворил апелляцию футболиста: Иццо пропустит шесть месяцев и заплатит 30 000 евро. Сам игрок так и не признал свою вину.