«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 4-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: победа «Питтсбург Пингвинз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.82 (см. все коэффициенты на матч).

«Оттава» решила исход третьего матча на старте, забросив 4 шайбы в первом периоде. Крэйг Андерсон снова был хорош — он пропустил пока лишь 3 шайбы в трёх встречах. У тренера «Пингвинз» Салливана есть шикарный выбор из двух вратарей — Флёри и Мюррея, но пока он его не огласил. Впрочем, оба варианта хороши.

У «Питтсбурга» много травм, но что-то не в порядке и с Сидни Кросби. Может быть, он поспешно вернулся на лёд после сотрясения. Это мы узнаем только после плей-офф, но пока Сид не в порядке.

Очень хочется увидеть новую победу «Оттавы», однако пока рано списывать со счетов «Пингвинз». Да, у них была плохая игра, но теперь с ещё большей мотивацией они появятся на льду сегодня. Так что выбор — «победа „Питтсбурга“ с учётом овертаймов».

Начало матча 20 мая в 03:00 по московскому времени.