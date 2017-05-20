«Гамбург» — «Вольфсбург»: прогноз на матч Бундеслиги от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Гамбург» — «Вольфсбург».

Ставка: тотал карточек больше 4,5 с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Гамбург» никогда не покидал Бундеслигу, но на протяжении последних лет он всякий раз подвисает. Казалось, что в этом чемпионате таких проблем не возникнет, но финишный отрезок команда Гисдоля провалила. И теперь только победа над «Вольфсбургом» спасёт «динозавров» от попадания в стыковые матчи. Но и «волкам» уступать нельзя, ведь в случае неудачи они, скорее всего, окажутся на нынешнем месте «Гамбурга».

Ожидается настоящая битва, в которой эмоции, желание биться будут превалировать над какими-то технико-тактическими моментами. В этой связи нужно сделать ставку на карточки — больше 4,5. В случае если будет удаление, оно будет засчитано за две жёлтых. Если один игрок получает две жёлтых и удаляется, то его сумма равна трём очкам".

Старт матча — 20 мая в 16:30 по московскому времени.