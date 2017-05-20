Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Слуцкий: «Арсенал» уверенно победит «Эвертон», но не попадёт в Лигу чемпионов

20 мая 2017, суббота. 22:52. Ставки

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на матчи заключительного, 38-го тура АПЛ.

Ставки:

«Ливерпуль» победит «Мидлсбро» со счётом 3:0 за 5.63

«Манчестер Сити» победит «Кристал Пэлас» с разницей в два мяча за 4.30

«Арсенал» победит «Эвертон» с разницей в два мяча за 4.57 (см. все коэффициенты на матчи).

«В матчах заключительного тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Мидлсбро», «Арсенал» — «Эвертон» и «Уотфорд» — «Манчестер Сити» выяснится, какие две команды, помимо «Челси» с «Тоттенхэмом», финишируют в топ-4 и, соответственно, попадут в Лигу чемпионов.

Мой прогноз на все эти три матча будет очень простым. В АПЛ в последних турах побеждают те, кому больше надо. Единственное настоящее исключение – поражение «Халла» от «Сандерленда», которое стоило команде места в премьер-лиге. Но нельзя сказать, что уровень мастерства «Халла» был существенно выше, чтобы гарантировать себе успех. А соперники у всех трёх претендентов на Лигу чемпионов мало того что слабее, так ещё и фактически лишены мотивации. Поэтому прогнозирую победы и «Ливерпуля», и «Ман Сити», и «Арсенала».

Считаю, что «Ливерпуль» выиграет сверхуверенно, крупно. Счёт – предположим, 3:0. «Сити» тоже победит достаточно уверенно, в два мяча. К примеру, 3:1 или 2:0. У «Арсенала» формально вроде бы самый сложный соперник, но «Эвертон» уже никак не сдвинется с седьмого места, на финише использует молодых игроков, а матч для них – без повышенной мотивации, это не дерби, так что нет повода прямо-таки рвать жилы. Так что «канониры», думаю, тоже выиграют с разницей в два мяча.

Таким образом, в топ-4 останутся «Сити» и «Ливерпуль». На мой взгляд, непопадание «Арсенала» в Лигу чемпионов будет исходить из логики всего сезона. Скорее я бы назвал сенсацией то, что вне четвёрки уже точно остался «МЮ». Однако причины такого мне тоже ясны: Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и вот-вот победит в Лиге Европы, где «Юнайтед» – явный фаворит в борьбе с «Аяксом». Достойная компенсация – и, собственно, «МЮ» всё равно, видимо, окажется в Лиге чемпионов благодаря завоеванию еврокубка.

В том, что «Сити» попадёт в топ-4, тоже не сомневался. А вот в «Ливерпуль», скажу честно, верил меньше, чем в «МЮ». Если они выйдут в Лигу чемпионов, то будут большими молодцами!" — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Все матчи 38-го тура АПЛ начнутся 21 мая в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Мидлсбро ФК Эвертон Леонид Слуцкий Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
20 мая 2017, суббота
22:52 Слуцкий: «Арсенал» уверенно победит «Эвертон», но не попадёт в Лигу чемпионов
18:00 Аналитики: «Голден Стэйт» победит «Сан-Антонио» и в третьем матче полуфинала НБА
16:30 «Анахайм» выйдет вперёд в полуфинале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом», думают эксперты
15:30 «Гамбург» — «Вольфсбург»: прогноз на матч Бундеслиги от «Чемпионата»
15:19 Прогноз Бадюкова на матч Канада — Россия: в финале ЧМ сыграет российская сборная
14:57 Букмекер: 50 % игроков верят в победу сборной России над Канадой на ЧМ-2017
14:53 «Боруссия» (Дортмунд) — «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги от «Чемпионата»
13:30 Доля зарубежных операторов на рынке онлайн-азартных игр Швеции выросла на 13%
11:45 Согласно котировкам, «Наполи» легко выиграет у «Фиорентины» в Серии А
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Канаду в полуфинале ЧМ по хоккею
00:15 «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 4-й матч серии
00:08 Суд Италии сократил игроку «Дженоа» дисквалификацию за договорные матчи
19 мая 2017, пятница
20:27 Согласно котировкам, «Питтсбург» Малкина сравняет счёт в серии с «Оттавой»
19:37 Малков (БК «Фонбет»): не ожидали такого отклика от Мутко и федераций
16:00 Гендиректор ФГР: Мутко призвал не затягивать подписание договоров с букмекерами
15:22 Президент СРО букмекеров: встреча с вице-премьером Мутко стала переломной точкой
15:06 Мутко призвал спортивные федерации активнее заключать соглашения с букмекерами
15:00 Официальный представитель William Hill уволен после 45 лет работы
14:00 Букмекеры оценили шансы Слуцкого возглавить «Челси», «Зенит» и «Ротор»
13:00 Испания — Англия: букмекеры не видят фаворита в финальном матче ЧЕ-2017 U17
11:30 Доля онлайн-ставок в Австралии от общего числа выросла до 65%
10:00 Аналитики оценили шансы ЦСКА победить «Олимпиакос» в полуфинале Евролиги
06:36 РФС заключил соглашения с восемью членами Ассоциации букмекерских контор
01:11 Букмекеры: шансы Шараповой выиграть «Уимблдон» в 2017 году — 13%
18 мая 2017, четверг
21:30 «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 4-й матч серии
20:29 «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ от «Чемпионата»
14:42 Прогноз Юрия Розанова на матч Россия — Чехия в 1/4 финала ЧМ-2017
14:14 Организаторы договорных матчей пытались подкупить игрока шведского АИК
14:10 Amaya объявила имя нового финансового директора
13:48 Дортмундская «Боруссия» и bwin стали партнёрами на четыре года
13:46 БК «Олимп» подписала соглашение с Российской федерацией баскетбола
13:00 «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.00
12:53 Количество обращений в Роскомнадзор по линии азартных игр выросло на 196%
11:30 Betradar начал сотрудничать с Digital Sports Tech
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию и выйти в полуфинал ЧМ
17 мая 2017, среда
21:30 «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 3-й матч серии
20:00 Эксперты: «Питтсбург» Малкина выйдет вперёд в полуфинальной серии с «Оттавой»
18:45 Согласно котировкам, «Кливленд» Джеймса начнёт полуфинал с «Бостоном» с победы
17:15 Фанаты «Ротора-Волгоград» пообещали «отбить башку» игрокам за договорные матчи
16:15 Шансы «Лацио» победить «Ювентус» в финале Кубка Италии — 35%, считают эксперты
15:15 «Урал» — «Локомотив»: прогноз на матч РФПЛ от «Чемпионата»
14:30 «Шахтёр» — «Динамо» (Киев): букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины
13:46 Карпин: «Рубин» откровенно доигрывает сезон, ЦСКА победит в Казани
12:30 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.00
11:30 ЦСКА победит «Рубин» и сохранит второе место в РФПЛ, уверены букмекеры
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что из перечисленного может побудить вас играть на ставках в букмекерской конторе?
Архив →
© championat.com, 2000–2017