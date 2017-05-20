Слуцкий: «Арсенал» уверенно победит «Эвертон», но не попадёт в Лигу чемпионов

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на матчи заключительного, 38-го тура АПЛ.

Ставки:

«Ливерпуль» победит «Мидлсбро» со счётом 3:0 за 5.63

«Манчестер Сити» победит «Кристал Пэлас» с разницей в два мяча за 4.30

«Арсенал» победит «Эвертон» с разницей в два мяча за 4.57 (см. все коэффициенты на матчи).

«В матчах заключительного тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Мидлсбро», «Арсенал» — «Эвертон» и «Уотфорд» — «Манчестер Сити» выяснится, какие две команды, помимо «Челси» с «Тоттенхэмом», финишируют в топ-4 и, соответственно, попадут в Лигу чемпионов.

Мой прогноз на все эти три матча будет очень простым. В АПЛ в последних турах побеждают те, кому больше надо. Единственное настоящее исключение – поражение «Халла» от «Сандерленда», которое стоило команде места в премьер-лиге. Но нельзя сказать, что уровень мастерства «Халла» был существенно выше, чтобы гарантировать себе успех. А соперники у всех трёх претендентов на Лигу чемпионов мало того что слабее, так ещё и фактически лишены мотивации. Поэтому прогнозирую победы и «Ливерпуля», и «Ман Сити», и «Арсенала».

Считаю, что «Ливерпуль» выиграет сверхуверенно, крупно. Счёт – предположим, 3:0. «Сити» тоже победит достаточно уверенно, в два мяча. К примеру, 3:1 или 2:0. У «Арсенала» формально вроде бы самый сложный соперник, но «Эвертон» уже никак не сдвинется с седьмого места, на финише использует молодых игроков, а матч для них – без повышенной мотивации, это не дерби, так что нет повода прямо-таки рвать жилы. Так что «канониры», думаю, тоже выиграют с разницей в два мяча.

Таким образом, в топ-4 останутся «Сити» и «Ливерпуль». На мой взгляд, непопадание «Арсенала» в Лигу чемпионов будет исходить из логики всего сезона. Скорее я бы назвал сенсацией то, что вне четвёрки уже точно остался «МЮ». Однако причины такого мне тоже ясны: Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и вот-вот победит в Лиге Европы, где «Юнайтед» – явный фаворит в борьбе с «Аяксом». Достойная компенсация – и, собственно, «МЮ» всё равно, видимо, окажется в Лиге чемпионов благодаря завоеванию еврокубка.

В том, что «Сити» попадёт в топ-4, тоже не сомневался. А вот в «Ливерпуль», скажу честно, верил меньше, чем в «МЮ». Если они выйдут в Лигу чемпионов, то будут большими молодцами!" — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Все матчи 38-го тура АПЛ начнутся 21 мая в 17:00 по московскому времени.