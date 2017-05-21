«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон». Встреча состоится 21 мая, начало — в 17:00 мск.

Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 2,5 гола за 4.00. (см. все коэффициенты на матч).

«Не думаю, что стоит мудрить: «Арсенал» сильнее, играет дома, и победа ему нужнее. Только один из пяти последних матчей этих команд в АПЛ на «Эмирейтс» пробил ТБ 2,5 гола, поэтому мой вариант — победа хозяев и ТМ», — сказал Сэвидж.