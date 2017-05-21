Прогноз Веденеева на матч «Локомотив» — «Зенит»: гости одержат победу

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев дал прогноз на матч 30-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Зенит».

«Питерцы выиграют. Последние два матча команда хорошо играла, терять им нечего, можно только приобрести. Они должны сыграть свободно, раскрепощённо и выиграть», — рассказал Веденеев корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

Букмекеры в данной встрече фаворитом считают «Зенит». На победу команды из Санкт-Петербурга предлагается ставить за 2.03. Победа «Локомотива» котируется за 3.86. Ничья оценивается коэффициентом 3.56 (см. все коэффициенты).

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 21 мая, в Москве. Начало — 15:00 мск.