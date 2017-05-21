Канада — Швеция: букмекеры назвали фаворита финала ЧМ-2017 по хоккею

21 мая в финальном матче ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Канады в основное время за 2.02. Шансы Швеции оценены в 3.03, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.54 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной Канады с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.64, а на победу сборной Швеции — за 2.41.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.41, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.64.