БК «Олимп» подписала соглашение с Союзом биатлонистов России

Букмекерская компания «Олимп» подписала партнёрское соглашение с Союзом биатлонистов России (СБР).

В компании отмечают, что этот договор является важным шагом в рамках реализации законодательных норм по поддержке национальных спортивных федераций согласно требований недавно принятого федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

«Биатлон пользуется неизменной популярностью среди российских любителей спорта. Красивый спорт, мужественный и очень зимний, очень российский. Мы с удовольствием будем поддерживать все начинания СБР по развитию биатлона в стране и закреплению рейтинговых позиций отечественных лидеров этого вида спорта на мировом уровне», — прокомментировали подписание соглашения в БК «Олимп».

«Мы рады подписанию договора с одной из ведущих букмекерских компаний – БК «Олимп». Надеемся, что это соглашение будет способствовать развитию биатлона в России, а сотрудничество окажется взаимовыгодным, ведь наш вид спорта является одним из самых популярных в стране», — заявил исполнительный директор СБР Сергей Костин.

В рамках поддержки национальных федераций «Олимп» получил право на использование на своём официальном сайте символики СБР и проводимых организацией соревнований.