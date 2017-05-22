СРО букмекеров: удовлетворены подписанием соглашения с РФС

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова прокомментировала подписание партнёрского соглашения между Российским футбольным союзом (РФС) и восемью компаниями-членами саморегулируемой организации.

«Футбол — что естественно — главный вид спорта в линиях большинства наших БК. Соответственно, партнёрство с РФС было обязательным пунктом выполнения нормативных условий закона. Рада, что это соглашение тем более укладывается в логику недавнего заявления вице-премьера правительства Виталия Мутко на нашей общей встрече о том, что федерациям не стоит затягивать с подписанием обязательных соглашений с букмекерами», — рассказала Денисова.

18 мая РФС проинформировал о том, что заключил соглашения со следующими БК: ООО «БК «Олимп», ООО «Леон», ООО «Инвест Гарант», ООО «Стар Бет», ООО «Ф.О.Н.», ООО «William Hill», ООО «МатчБет», ООО «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ». Все они являются членами СРО «Ассоциация букмекерских контор».