Сергеев: 7 июня проведём пресс-конференцию о запуске БК «Диджитал Беттинг»

7 июня ООО «Диджитал Беттинг» проведёт для представителей СМИ пресс-конференцию о запуске своего букмекерского продукта. Об этом в своём Facebook сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сергеев.

«Думаю, настало время сообщить, что 7 июня ООО „Диджитал Беттинг“ проведёт пресс-конференцию о запуске своего букмекерского продукта. На мероприятии мы ответим на большинство ваших вопросов. По вопросам аккредитации обращайтесь на адрес: pr@digitalbetting.ru.

Вечеринка состоится позднее. Поэтому на пресс-конференцию приглашаются только представители СМИ", — говорится в сообщении.

ООО «Диджитал Беттинг» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии №31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года. В апреле 2016 года «Диджитал Беттинг» присоединилась к Первой СРО, в марте 2017 года стала партнёром Первого Центра учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).