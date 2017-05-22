Рубрика «Ставки на ЧМ-2017 по хоккею» за время турнира увеличила банк на 42,89%

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Кёльне и Париже, вёл рубрику «Ставки на ЧМ-2017». Начальный банк был равен 50 000 фишкам (условным единицам). К концу турнира в банке стало 71 446 фишек. Таким образом, он увеличился на 42,89%.

За время турнира было сделано 65 ставок, 40 из которых оказались успешными. В последний день обозревателю удалось точно предсказать победителей медальных матчей: Россия победила Финляндию с форой, а Швеции выиграла золото, переиграв Канаду в буллитной серии.