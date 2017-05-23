FA проверит информацию по ставкам на замену Терри в игре с «Сандерлендом»

FA заинтересовалась ставками на замену капитана «Челси» Джона Терри на 27-й минуте матча заключительного тура АПЛ с «Сандерлендом».

Ряд букмекерских компаний принимали ставки с коэффициентом 100 к 1 на то, что Терри будет заменён именно в промежутке времени 26.00-26.59 — в честь номера «26», под которым он выступал за «Челси».

После игры Дэвид Мойес, главный тренер «Сандерленда», заявил, что его игроки знали, что «Челси» хочет заменить Терри в это время, и поэтому выбили мяч за боковую.

На замену капитана «Челси» в этот отрезок времени поставили три человека, им было выплачено несколько тысяч фунтов.