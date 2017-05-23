Три британца выиграли £ 3,5 тыс., угадав минуту, на которой будет заменён Терри

21 мая «Челси» победил «Сандерленд» в матче 38-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 5:1. На 26-й минуте был заменён защитник «Челси» Джон Терри, который покинет клуб этим летом.

Три любителя ставок выиграли у букмекера, который принимал ставки на конкретное время замены Джона Терри в первом тайме с коэффициентом 100.0. Paddy Power приняла ставку на замену Джона Терри в промежуток между 26:00 и 26:59 с начала матча. В общей сложности любители ставок выиграли более 3500 фунтов.

Терри сказал после матча, что идея покинуть поле на 26-й минуте принадлежит ему, поскольку защитник выступает за лондонцев под 26-м номером.

36-летний Терри перешёл в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб более 700 матчей.

Видео, на котором игроки устраивают Терри «почётный коридор», доступно в «Твиттере»