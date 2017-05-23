Букмекеры оценили шансы «МЮ» купить у «Атлетико» Гризманна ближайшим летом

Накануне нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в эфире французской телепередачи сообщил, что его переход в «Манчестер Юнайтед» возможен.

«Думаю, решение о моём будущем созреет в ближайшие пару недель. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6», — сказал Гризманн в эфире Quotidien.

Букмекерские конторы обновили линию на клуб Гризманна к завершению летнего трансферного окна после этой новости. Аналитики сомневаются, что француз уже летом перейдёт в «МЮ» (2.20). По мнению букмекеров, Гризманн останется в «Атлетико» (1.67).

Поставить на то, что именно Гризманн станет следующим новичком «МЮ», предлагают за 3.74.