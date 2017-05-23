На новом стадионе клуба NFL в Лас-Вегасе можно будет делать ставки на спорт

Новый стадион в Лас-Вегасе, штат Невада, на котором будет проводить домашние матчи команда NFL «Окленд Рэйдерс» после переезда из Окленда, сможет предлагать услуги по ставкам с мобильных телефонов для болельщиков, посещающих игры.

На прошлой неделе управление стадиона в Лас-Вегасе одобрило соглашение об аренде места для постройки стадиона вместимостью 65 000 мест, который, как ожидается, обойдётся в $ 1,9 млрд. Ожидается, что руководство NFL проголосует за ратификацию договора аренды на этой неделе.

Многие крупные букмекерские конторы в Неваде используют мобильные приложения для ставок, а Невада по-прежнему остаётся единственным штатом в США, где ставки на спорт являются полностью разрешёнными.