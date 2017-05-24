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«Бёрнли» расторг контракт с дисквалифицированным за ставки Бартоном

24 мая 2017, среда. 19:54. Ставки

«Бернли» расторг контракт с полузащитником Джои Бартоном спустя месяц после того, как Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала игрока на 1,5 года за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт.

«Джои покидает клуб по очевидным причинам. Он стал большой частью того, чего мы достигли в этом сезоне, мы благодарим его за помощь и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер «Бернли» Шон Дайч.

По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Полузащитник полностью признал свою вину.

Во время выступлений за шотландский клуб «Рейнджерс» Бартон уже отбывал дисквалификацию за увлечение беттингом. В Шотландии футболист сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи. При этом Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс». Тогда срок дисквалификации составил 1 матч.

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Джои Бартон далеко не единственный футболист в Англии, не представляющий жизни без ставок на спорт.
Источник: ФК "Бёрнли" Сообщить об ошибке
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Бёрнли Джои Бартон
Новости. Ставки
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