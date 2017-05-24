«Тампа-Бэй Рэйз» — «Лос-Анджелес Энджелс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Тампа-Бэй Рэйз» — «Лос-Анджелес Энджелс».

Ставка: индивидуальный тотал «Тампа-Бэй Рэйз» больше 3,5 с коэффициентом 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

«Лос-Анджелес» удачно провёл первые две встречи серии против «Тампы», победив дважды и позволив сопернику набрать лишь 2 очка. Но в предстоящей встрече всё должно перевернуться с ног на голову. Причина проста: у «Энджелс» должен стартовать питчер Рики Ноласко, который отвратительно играет на домашнем стадионе «Рэйз». У него лишь 3 победы в 9 встречах, а пропускаемость аж 6,57. У лидера нападения «Тампы» Эвана Лонгории очень хорошая статистика против этого питчера. И это должно помочь хозяевам собраться и наконец-то заиграть в нападении. Считаю, что «Рэйз» по силам набрать 4 очка в предстоящей встрече".

Начало матча — 25 мая в 02:10 по московскому времени.